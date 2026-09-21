Самара заговорит голосами своих жителей!

Весной «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» и театр «Мастерская» запустили проект «Говорит и показывает Самара».

Жители всех девяти районов города поделились воспоминаниями, фотографиями и семейными историями. Так родилась первая в истории Самары коллективная пьеса, соавторами которой стали сами горожане.

С 22 по 25 сентября в библиотеках СМИБС пройдут читки собранных историй с участием актёров театра «Мастерская».

Расписание:

22 сентября — ЦГБ имени Н.К. Крупской и Библиотека № 17.

23 сентября — Библиотеки № 11 и № 8.

24 сентября — Библиотеки № 5 и № 34.

25 сентября в 18:00 — Библиотека № 16.

Однако на этом проект не закончится: до конца года все истории жителей Самары соберут в единый цифровой архив, доступный всем желающим.

Следите за расписание и анонсами здесь: vk.ru/smibs