В Австралии неизвестные украли с пасек 800 тысяч пчел

На севере Австралии неизвестные украли около 800 тысяч пчел, принадлежавших нескольким пасечникам. Стоимость похищенных колоний и потерянных контрактов оценивается в десятки тысяч долларов, пишет The Guardian.

По словам пчеловода Тома Биднера, с трех разных хозяйств пропали 44 пчелиные семьи. В каждом улье находилось не менее 20 тысяч пчел. Предполагаемые воры действовали профессионально. Они не забирали ульи целиком, а извлекали из них расплодные корпуса с рамками и переносили их в собственные ящики. После этого ульи собирали обратно, поэтому со стороны было сложно заметить кражу.

Мед злоумышленников не интересовал. Пчеловоды считают, что за кражами могут стоять люди, хорошо знакомые с отраслью. Для такой операции требовались грузовик, специальное оборудование и знание устройства ульев.

Сейчас в регионе идет сезон цветения авокадо, и рой пчел активно используют для опыления плантаций. Поэтому владельцы потеряли не только самих насекомых, но и доход от контрактов с фермерами, пишет Газета.