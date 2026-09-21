Миллениалы чаще зумеров составляют список продуктов перед походом в магазин

Более половины зумеров (55%) определяются с покупками непосредственно в магазине, а среди миллениалов так поступают лишь 10%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в программе лояльности «Х5 Клуб».

Заранее перед походом в магазин составляют меню и список продуктов на неделю 90% миллениалов и 45% зумеров. Также 64% зумеров покупают продукты по мере необходимости, тогда как 45% миллениалов обычно закупаются на несколько дней вперед.

При выборе товаров состав в первую очередь проверяют 37% зумеров и 25% миллениалов, тогда как стоимость важнее для 45% миллениалов и 36% зумеров. Привычный товар, который покупают постоянно, выбирают 18% зумеров и 15% миллениалов.

Чужая продуктовая корзина привлекает внимание 60% миллениалов, если на кассе они замечают что-то необычное. Среди зумеров интерес к покупкам других людей проявляют 27%.

Для ужина зумеры чаще используют готовые блюда из магазина: такой вариант выбирают 27% против 20% миллениалов. Полуфабрикаты заменяют полноценное приготовление еды для 27% зумеров и 25% миллениалов. Перекусу из того, что уже есть в холодильнике, отдают предпочтение 30% миллениалов и лишь 9% зумеров.

Для перекуса фрукты и овощи покупают 37% зумеров и 15% миллениалов. Чипсы и сухарики выбирают 35% миллениалов и 18% зумеров, а сладости — 20% и 18% соответственно.