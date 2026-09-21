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Молодые специалисты из Самары назвали главные сложности при поиске работы

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Молодые специалисты из Самары назвали главные сложности при поиске работы

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие молодые специалисты 2023—2025 гг. выпуска из Самары.

Рынок труда изменился. Вакансий за год стало на 18% меньше, а резюме на 32% больше. После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к более сдержанному найму, темпы роста зарплат замедлились. В подобных условиях найти работу начинающим специалистам стало труднее: сегодня средний балл, на который они оценивают сложность трудоустройства, составляет 7,3 из 10. Причем выпускники 2025 года оценили уровень сложности трудоустройства в среднем на 7,9 балла, 2024 года — на 7,2, а 2023 года — уже на 6,9: с наработкой опыта приходит уверенность в своих силах.

Основной барьер, по словам молодых специалистов, — отсутствие опыта работы: на него указали 60% опрошенных самарцев. 22% выпускников рассказали о неудовлетворенности стартовыми зарплатами. А 19% отметили отсутствие или малое количество вакансий, соответствующих их требованиям. Еще 9% столкнулись с высокой конкуренцией на рынке труда.

В качестве преград для получения офера упоминались гендерные стереотипы и отсутствие практических навыков и/или знания профильного ПО (по 3%).

В числе прочих проблем начинающие специалисты называли тесты при трудоустройстве, отсутствие системы обучения и наставничества, отсутствие карьерного роста, разочарование в специальности, неудобный график, переработки, удаленность работы от дома, невозможность совмещать работу с дальнейшей учебой, а также непонимание, как вести себя на рынке труда, составлять резюме и проходить собеседования.

О том, что трудностей при поиске работы не возникало, сообщили 11%.

Время проведения: 3 августа — 11 сентября 2026 года

Теги: Опрос

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