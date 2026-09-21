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Заседание клуба «Работа для СВОих» прошло в кадровом центре Кошкинского района Самарской области

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Заседание клуба «Работа для СВОих» прошло в кадровом центре Кошкинского района Самарской области

16 сентября в кадровом центре «Работа России» Кошкинского района состоялось заседание клуба «Работа для СВОих». На встрече собрались участники специальной военной операции, представители профильных ведомств и организаций. Главной целью мероприятия стало не просто обсудить насущные вопросы, а найти конкретные пути их решения.

Ключевой темой заседания стало открытие собственного дела. Участники разобрали реальные кейсы: как перейти от идеи к регистрации бизнеса, какие меры поддержки существуют и куда обращаться, чтобы не бояться сделать первый шаг. Лучшей мотивацией здесь становится личный пример успеха тех, кто уже прошёл этот путь. Отдельное внимание уделили вопросам здоровья – присутствующие получили подробную информацию о возможностях санаторно-курортного лечения, сроках подачи документов и льготных категориях.

Участники получили уникальную возможность лично пообщаться с представителями кадровой службы, социальных ведомств и общественных организаций, подробно узнать о мерах государственной поддержки и доступных программах. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вакансии для участников СВО, возможности бесплатного профессионального обучения и переобучения (в том числе в рамках национального проекта «Кадры»), меры социальной поддержки – единовременные выплаты, социальные контракты на открытие собственного дела и ведение личного подсобного хозяйства. Также спикеры рассказали о программах медицинской и психологической реабилитации, санаторно-курортном лечении, жилищных программах и льготах. Каждый присутствующий смог задать интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы в комфортной обстановке.

В заседании приняли участие начальник отдела по улучшению клиентского опыта ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения» Рудой Ольга Михайловна, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Ильдус Гилманович Бикбаев, начальник ФСС по Кошкинскому району Ольга Викторовна Моклакова – по вопросам выплат и лечения, руководитель Управления социальной защиты населения Северного округа Нина Васильевна Травина – по соцконтрактам и адресной помощи, директор АНО «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства м.р. Кошкинский» Сергей Николаевич Арнольдов – по вопросам предпринимательства.

Встреча получилась полезной и очень активной. Вопросов было много, и ни один не остался без ответа. Настроение участников СВО и их близких понятно и близко: они хотят вернуться к мирной жизни, работать, развиваться и быть нужными.

«Комплексная поддержка участников СВО и членов их семей является одним из приоритетных направлений кадровых центров Самарской области, в том числе и нашего. Кадровый центр "Работа России" Кошкинского района оказывает целый ряд мер поддержки, одной из которых является клуб "Работа для СВОих", способствующий трудоустройству участников СВО и членов их семей, а также профессиональному обучению и открытию собственного дела», – резюмировала исполняющая обязанности руководителя ТЦЗН м.р. Кошкинский Ольга Салминова.

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