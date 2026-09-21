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В Отрадном ищут пропавшего подростка

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В Отрадном ищут пропавшего подростка

Полицейскими разыскивается без вести пропавший Чугунов Игнатий 2013 года рождения, который 20 сентября текущего года ушел из дома, расположенного на ул. Пионерской в г. Отрадном, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с ее приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: рост 135-140см, худощавого телосложения, глаза сине-зеленого цвета.

Одет: футболка темно-синего цвета, трико черного цвета, кроссовки черного цвета.

 

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 84661 2-35-11 или 112. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.

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