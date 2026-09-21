В России предложили в несколько раз увеличить штрафы за выброшенных домашних животных

Политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов заявил «Абзацу», что за первое нарушение санкцию стоит поднять до 30–50 тыс. рублей, пишет Mash Money.

По его словам, одних штрафов недостаточно, поскольку без чипирования и регистрации питомца установить его владельца практически невозможно. Попов предложил сделать обязательными регистрацию и чипирование животных, а также определить ответственных за расследование таких случаев.

За повторный выброс питомца или ситуацию, которая привела к гибели животного либо создала угрозу людям, общественник предложил ввести уголовную ответственность. Также он считает возможным запретить нарушителям содержать животных в течение нескольких лет.

Сейчас штраф для граждан за выброшенного питомца по статье 8.52 КоАП составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрено взыскание от 5 до 15 тыс., для юридических — от 15 до 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам, берущих животных из приютов, предложили выдавать стартовый набор.