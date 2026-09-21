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Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран в мире

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Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран в мире

Россия возглавила рейтинг стран по доле семей, имеющих кошек в качестве домашних питомцев. Список опубликовал портал Seasia Stats.

По сведениям авторов исследования, у 59% российских семей есть хотя бы одна кошка. На втором и третьем местах оказались Румыния и Индонезия, где показатель составил 48% и 47% соответственно. В первую десятку стран вошли также Филиппины (43% семей), Таиланд (42%), Польша (41%), Новая Зеландия (41%), США (37%), Латвия (37%) и Венгрия (35%).

Как уточняется в публикации, популярность кошек в Восточной Европе связана с традициями. В прошлом эти животные играли важную практическую роль в сельском хозяйстве. Все большее число семей заводит кошек в Юго-Восточной Азии, свидетельствует рейтинг. Авторы исследования связали это с урбанизацией и ростом среднего класса. Они также отмечают, что среди лидеров — Новая Зеландия, несмотря на проходящие в стране дискуссии о сохранении птиц, пишет Коммерсантъ.

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