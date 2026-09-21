18-летний житель Жигулевска украл продукты и бытовую химию

В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от работника сетевого магазина о краже товаров народного потребления общей стоимостью свыше 3 тысяч рублей. Оперативный дежурный направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы.

Полицейские задержали молодого человека, которого до их приезда удерживали сотрудники службы безопасности торговой точки, установили его личность, провели осмотр помещения, подробно опросили заявителя, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения, и документацию. Сотрудники полиции изъяли из сумки 18-летнего задержанного похищенные товары и вернули работникам магазина.

В ходе опроса очевидцев и злоумышленника оперуполномоченные установили, что внимание оператора видеонаблюдения привлек посетитель, который находился у стеллажей с бытовой химией и продуктами питания: долго рассматривал товары, а затем, думая, что его никто не видит, спешно сложил товар в пакет и прошел через кассовую зону, не оплатив покупки.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.