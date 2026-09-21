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В Сызрани прошла масштабная ярмарка вакансий в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией»

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В Сызрани прошла масштабная ярмарка вакансий в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией»

В центральной библиотеке имени Е.И. Аркадьева состоялась масштабная ярмарка вакансий в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией», организованная кадровым центром «Работа России». Это одна из главных кадровых площадок сезона, которая собрала вместе работодателей, соискателей и экспертов.

Мероприятие открыл председатель Думы городского округа Сызрань, депутат партии «Единая Россия» Сергей Викторович Митко. Он отметил важность события для города и пожелал каждому найти дело по душе.

«В рамках проекта "Моя карьера с Единой Россией" у соискателей сегодня есть отличная возможность определиться с местом работы, которое будет приносить ему не только материальное благополучие, но будет делом по душе!» – подчеркнул в своём приветственном слове Сергей Викторович Митко.

Заместитель директора регионального Управляющего центра занятости Сергей Савик добавил, что сегодня ключевая задача кадровых центров – быстро и точно соединить запросы работодателей с потребностями жителей.

«Формат "живого" общения между компаниями и кандидатами остаётся самым результативным способом трудоустройства», – подчеркнула руководитель территориального центра занятости Нина Фролова.

В ярмарке приняли участие 10 крупных работодателей города всех сфер деятельности, которые представили более 500 вакансий – от рабочих до служащих. Главной целью мероприятия стало быстрое закрытие кадровой потребности предприятий, формирование банка потенциальных клиентов и знакомство молодёжи с потенциальными работодателями. Для соискателей это возможность на одной площадке посетить сразу несколько работодателей, получить развёрнутую информацию не только о характере выполняемой работы, условиях труда и размере заработка, но и узнать о социальных гарантиях и других льготах, пройти первичное собеседование и трудоустроиться в максимально сжатые сроки. Для работодателя это отличный способ презентовать свои вакансии, провести экспресс-собеседование с потенциальным кандидатом, получить готовых работников и сформировать кадровый резерв. Для студентов – возможность решить вопрос с прохождением практик и стажировок.

У посетителей была возможность не только поговорить с представителями компаний, но и получить полезную поддержку: консультации по всем сервисам кадрового центра «Работа России», бизнес-консультации для тех, кто думает об открытии своего дела. Студенты СПО обсудили с работодателями практики и стажировки, а также определились с будущим местом работы.

Ярмарку посетили более 400 соискателей работы, из них 60 студентов ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж». Прошли первичное собеседование и оставили свои контактные данные работодателю более 160 человек.

Завершился день встречей в «Клубе работодателей». Участники обсудили рабочие вопросы, отчётность и наметили планы на будущее сотрудничество.

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