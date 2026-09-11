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В Похвистнево полицейские уничтожили наркоферму

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В Похвистнево полицейские уничтожили наркоферму

В августе текущего года сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» поступила информация о том, что ранее судимый за культивирование наркосодержащих растений местный житель 1971 года рождения не встал на путь исправления и вновь причастен к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники полиции для проверки сведений получили соответствующее разрешение суда и в присутствии понятых осмотрели его дом, надворные постройки и прилегающую территорию.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 22 куста и части высушенных растений. Хозяин дома пояснил сотрудникам полиции, что выращивал мак для собственного употребления. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в доме и на участке злоумышленника оперативники обнаружили маковую солому общей массой порядка 600 г и 22 куста наркосодержащего растения мак.

В отделе полиции оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков за административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП РФ, выразившееся в невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, составили в отношении задержанного протокол и направили его в мировой суд для рассмотрения дела по существу. В дальнейшем по постановлению суда злоумышленнику назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228.2 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств), ч.1 ст.231.1 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Расследование уголовного дела продолжается. Оперуполномоченные устанавливают обстоятельства произошедшего и источники, через которые получены семена для культивирования.

Теги: Стоп Наркотик

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