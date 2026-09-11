Связь 5G запущена в России

По поручению Президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек.

Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы «большой четвёрки». В запуске нового стандарта на площадках в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске приняли участие генеральные директора «Мегафона» Хачатур Помбухчан, «Билайна» Сергей Анохин, Т2 Антон Годовиков и МТС Инесса Галактионова.

Где будет работать 5G

Объём мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развёртывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на сети наиболее высокая.

- В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора

- В Новосибирске и Казани — «Мегафон» и МТС

- В Самаре — «Билайн» и «Мегафон»

- В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери — «Мегафон»

- В Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — Т2

- В Уфе — МТС

- В Ярославле — «Билайн»

Уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple.

Поэтапный запуск

Внедрение 5G в России предполагает последовательное наращивание покрытия. Прорабатывается запуск технологии ещё в 50 городах до конца 2026 года. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в равном объёме и на бесплатной основе, что позволяет сохранить высокий уровень конкуренции между ними и гарантировать доступные тарифы.

Зачем это нужно

Технология 5G — это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Её внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета. Сети пятого поколения могут использоваться для:

- цифровизации промышленных предприятий;

- управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами;

- развития телемедицины;

- функционирования систем «умного города»;

- подключения датчиков, счётчиков и других устройств интернета вещей;

- создания частных технологических сетей на промышленных объектах.

Глава Минцифры России Максут Шадаев:

«Быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. Сети мобильной связи четвёртого поколения уже охватывают 90% всей населённой территории нашей страны, 95% абонентов мобильной связи каждый день пользуются сервисами LTE. Доступ к 5G в самое ближайшее время получат 10 миллионов человек, живущих в российских мегаполисах. Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей. Планируется, что до конца года доступ к 5G получат жители ещё 50 городов нашей страны».