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В Самаре нашли алиментщика, скрывающегося от приставов и двух бывших жен

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В Самаре нашли алиментщика, скрывающегося от приставов и двух бывших жен

Судебные приставы разыскали алиментщика, который прятался от ответственности перед детьми от двух предыдущих браков.

Вторая попытка завести семью у жителя г. Самары не увенчалась успехом. После развода он обязан был платить алименты не только сыну от первого брака, но и от второго. Однако мужчина решил от обязанностей по содержанию детей уклониться. Для этого работать он устроился неофициально. От от сотрудников органов принудительного исполнения начал скрываться. В результате — в отношении него было заведено разыскное дело.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, где именно алиментщик работает неофициально и что компания, в которой он трудится, имеет несколько адресов. За установленными адресами организовали наблюдение. Когда должник появился по одному из них, его препроводили в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары. Там в отношении мужчины составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнику по алиментам наказание в виде 20 часов обязательных работ.

 

Теги: Судебные приставы

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