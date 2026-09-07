В Самаре на Волге нашли должника

Судебными приставами г. Самары продолжаются рейдовые мероприятия в рамках акции «Должник на воде». Так на р. Волге сотрудниками Службы совместно с инспекторами ГИМС МЧС России по Самарской области был остановлен мужчина, являющийся владельцем маломерного судна.

В ходе проверки жителя города в «Банке данных исполнительных производств» было установлено, что он является должником по исполнительному производству. Владелец катера сообщил, что задолженность по штрафам оплатить готов, но потерял доступ к порталу Госуслуг и не знает, как это сделать.

Судебные приставы рассказали мужчине, что для проверки себя на наличие задолженности можно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств». Там же можно вывести квитанцию, которая позволит оплатить задолженность в любом отделении банка или через его мобильное приложение. Сотрудники Службы помогли владельцу маломерного судна погасить долг на месте и пожелали счастливого отдыха.

Всего за время рейда было проверено порядка 10 владельцев маломерных судов. Водителям и их пассажирам рассказали о необходимости проверки себя на долги, а также о важности использования только проверенных Интернет-ресурсов.