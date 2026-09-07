В Самаре на Волге нашли должника

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сразу в 4-х районах Самарской области и в городе Сызрань в этом году начали работать 9 современных ФАПов. Они заменили устаревшие приспособленные помещения и делают медицинскую помощь доступнее для жителей.
9 новых ФАПов открыто в Самарской области
6 сентября в Самаре на нижней поляне лыжной базы «Чайка» состоялся финальный этап областного фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули».
В Самарской области прошел фестиваль «Золотые Жигули»
Ориентировочная дата восстановления водоснабжения потребителей – 8 сентября.
В 39 населенных пунктах Красноармейского района нарушено холодное водоснабжение
13 сентября Дом архитектора приглашает жителей и гостей Самары посетить выставку «Волжские ландшафты», приуроченную к празднованию 440-летия города Самары.
Выставка «Волжские ландшафты» пройдет в Самаре
На территории тепличного комплекса в Красноярском районе сотрудниками УВМ задержаны 9 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов.
Полицейскими региона  в ходе рейда пресечено 16 фактов нарушений миграционного законодательства
В Самарской областной детской библиотеке отметят Международный День грамотности и День языков народов Российской Федерации (0+).
В СОДБ отметят Международный День грамотности и День языков народов Российской Федерации
В новом учебном году внесены изменения в курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном».
В образовательных учреждениях региона стартовал обновленный курс «Разговоров о важном»
В Приволжском районе ввели в эксплуатацию дорогу до села Кашпир
В Приволжском районе ввели в эксплуатацию дорогу до села Кашпир
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.59
-0.3
EUR 100.57
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на Волге нашли должника

154
В Самаре на Волге нашли должника

Судебными приставами г. Самары продолжаются рейдовые мероприятия в рамках акции «Должник на воде». Так на р. Волге сотрудниками Службы совместно с инспекторами ГИМС МЧС России по Самарской области был остановлен мужчина, являющийся владельцем маломерного судна.

В ходе проверки жителя города в «Банке данных исполнительных производств» было установлено, что он является должником по исполнительному производству. Владелец катера сообщил, что задолженность по штрафам оплатить готов, но потерял доступ к порталу Госуслуг и не знает, как это сделать.
Судебные приставы рассказали мужчине, что для проверки себя на наличие задолженности можно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств». Там же можно вывести квитанцию, которая позволит оплатить задолженность в любом отделении банка или через его мобильное приложение. Сотрудники Службы помогли владельцу маломерного судна погасить долг на месте и пожелали счастливого отдыха.
Всего за время рейда было проверено порядка 10 владельцев маломерных судов. Водителям и их пассажирам рассказали о необходимости проверки себя на долги, а также о важности использования только проверенных Интернет-ресурсов.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре подрядчика обязали устранить недостатки в ремонте учебного корпуса
07 сентября 2026, 11:36
В Самаре подрядчика обязали устранить недостатки в ремонте учебного корпуса
Судебные приставы проследили за тем, чтобы дефекты капитального ремонта, проведенного в корпусе одного из учебных заведений, были устранены.   Происшествия
204
Самарчанка задолжала своему сыну несколько сотен тысяч рублей по алиментам
04 сентября 2026, 11:40
Самарчанка задолжала своему сыну несколько сотен тысяч рублей по алиментам
В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, что алиментщица неоднократно вызывала машину на один и... Общество
455
Тольяттинцу пришлось заплатить за порезанное лицо оппонента
03 сентября 2026, 10:18
Тольяттинцу пришлось заплатить за порезанное лицо оппонента
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину с ножом виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Закон и порядок
431
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
745
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
832
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
2097
В Самаре открыли движение по улице Полевой
4 сентября 2026  11:46
В Самаре открыли движение по улице Полевой
832
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
3 сентября 2026  11:25
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
1194
Весь список