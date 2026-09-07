В СОДБ отметят Международный День грамотности и День языков народов Российской Федерации

В Самарской областной детской библиотеке отметят Международный День грамотности и День языков народов Российской Федерации (0+).

7.09.2026 и 8.09.2026 в ГБУК «Самарская областная детская библиотека» (г. Самара, ул. Невская, д. 8) приглашает детей Самарской области принять участие в литературно-игровых программах, посвященных Международному Дню грамотности и празднованию Дня языков народов Российской Федерации.

7 и 8 сентября в СОДБ пройдет литературно-игровая программа, приуроченная к Международному Дню грамотности.

В 10:30 – пройдет литературный час «Человек собирал слова», посвящённый Владимиру Ивановичу Далю, русскому учёному, писателю и лексикографу, составителю «Толкового словаря живого великорусского языка».

В 12:00 – читателей ждет лингвистическая игра «Загадки русских слов».

В 15:00 читатели приглашаются на просмотр и обсуждение короткометражных фильмов в рамках проекта «Большой Киномарафон» «Родная речь».

8 сентября в течение дня для читателей и гостей СОДБ пройдет программа, посвященная празднованию Дня языков народов Российской Федерации «Палитра языков родной страны».

Программа призвана в игровой и познавательной форме познакомить детей с многообразием языков и культур народов России, сформировать уважение к языковому наследию и показать, что язык – это мост дружбы. В рамках программы будет организована интерактивная книжная выставка «Расскажи мне сказку...», посвящённую фольклорному наследию народов России, для детей разных возрастов пройдут этнографическое путешествие.

В 11:30 для дошкольников пройдет литературно-творческий час «По сказочным тропинкам».

В рамках программы в 16:00 – можно отправиться в этнографическое путешествие «Карта народной мудрости».

А в 17:00 принять участие в викторине «Загадки народов России».