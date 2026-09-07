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Полицейскими региона  в ходе рейда пресечено 16 фактов нарушений миграционного законодательства

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На территории тепличного комплекса в Красноярском районе сотрудниками УВМ задержаны 9 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов.

Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области во взаимодействии с региональными управлениями СК России и Росгвардии продолжается реализация комплекса контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Так, во время рейдовых мероприятий на территории тепличного комплекса в Красноярском районе сотрудниками УВМ задержаны 9 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов. Нарушителей полицейские привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ: каждый из них обязан выплатить штраф 2 тысячи рублей.

Кроме того, 7 из задержанных иностранных граждан уклонились от своевременного выезда за пределы РФ.  В отношении них полицейскими собраны и рассмотрены материалы, предусмотренные ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. По результатам рассмотрения принято решение о назначении каждому из правонарушителей административного штрафа в размере 2 тысяч рублей и административного выдворения за пределы Российской Федерации. До момента выдворения иностранные граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области. После принудительного выдворения из РФ в отношении указанных лиц будут приняты решения о запрете въезда в Российскую Федерацию. Собранные материалы переданы в территориальный орган внутренних дел, сотрудники полиции продолжают устанавливать лиц, причастных к организации незаконной миграции на территорию региона.

Работа правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Самара

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