Выставка «Волжские ландшафты» пройдет в Самаре

13 сентября Дом архитектора приглашает жителей и гостей Самары посетить выставку «Волжские ландшафты», приуроченную к празднованию 440-летия города Самары. Выставка начнет свою работу в 12:00 по адресу: улица Чапаевская, 210.



На выставке будут представлены живописные полотна и графические работы самарских архитекторов — мастеров ландшафтного искусства. Через их художественный взгляд зрители смогут увидеть многообразие природных пространств и городских контекстов Самары, полюбоваться пейзажами Волги и ее прибрежных территорий.



Вход на выставку свободный для всех желающих старше 6 лет.

Фото: пресс-служба администрации Самары