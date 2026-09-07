В 39 населенных пунктах Красноармейского района нарушено холодное водоснабжение

В 19.43 06.09.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о повреждении водовода холодного водоснабжения диаметром 530 мм в 1 км юго-восточнее от н.п. Осинки м.р. Безенчукский.

Нарушено холодное водоснабжение в 39 населенных пунктах м.р. Красноармейский.

По состоянию на 08.00 07.09.2026 водоснабжение потребителей осуществляется за счет созданных запасов воды.

Для проведения земляных работ задействованы аварийные бригады.

Всего привлечены 22 человека и 8 ед. техники.

Ориентировочная дата восстановления водоснабжения потребителей – 8 сентября.