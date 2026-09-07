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Сразу в 4-х районах Самарской области и в городе Сызрань в этом году начали работать 9 современных ФАПов. Они заменили устаревшие приспособленные помещения и делают медицинскую помощь доступнее для жителей.
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9 новых ФАПов открыто в Самарской области

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Сразу в 4-х районах Самарской области и в городе Сызрань в этом году начали работать 9 современных ФАПов. Они заменили устаревшие приспособленные помещения и делают медицинскую помощь доступнее для жителей.

В регионе активно реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который инициирован по решению Президента РФ Владимира Путина. При поддержке областного правительства в отдаленных селах открываются современные фельдшерско-акушерские пункты на смену старым помещениям.

Сразу в 4-х районах Самарской области и в городе Сызрань в этом году начали работать 9 современных ФАПов. Они заменили устаревшие приспособленные помещения и делают медицинскую помощь доступнее для жителей.

‍‍ Более 3500 тысяч жителей поселка Западный в городе Сызрань получают медицинскую помощь рядом с домом. Ранее им приходилось ездить за помощью за несколько километров. Новый ФАП - полноценный медицинский блок с отдельным входом для маломобильных групп, необходимым оборудованием и инструментами.

В Борском районе возведены три модульных пункта в селах Васильевка, Широченка и поселке имени Клары Цеткин. В каждом населенном пункте теперь теплые, комфортные здания со всеми коммуникациями и необходимым оборудованием. Теперь более 400 жителей проходят диспансеризацию, вакцинацию и необходимые манипуляции в современных условиях.

«Современные условия позволят жителям получать квалифицированную помощь рядом с домом, а фельдшерам — работать комфортно и эффективно. Мы стремимся сделать медицину доступной для каждого села», — подчеркнул главный врач Борской больницы Николай Пастухов.

Еще один новый ФАП начал работу в селе Севрюкаево Ставропольского района. Старый пункт располагался в приспособленном помещении и не соответствовал современным стандартам. Помощь в новом ФАПе получают 270 жителей села.

В Безенчукском районе возведены два модульных пункта в селах Макарьевка и Троицкое.

«Это более современный и удобный формат оказания помощи. Модульные ФАПы возводятся по последним требованиям. Есть возможность для выезда специалистов и проведения первого этапа диспансеризации. Удобно разграничивать потоки температурящих пациентов», — рассказала главный врач Безенчукской районной больницы Людмила Слепнева.

Также два новых ФАПа работают и в Приволжском районе селах Софьино и Тростянка. Помощь в них получают около 200 жителей.

Всего в этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в Самарской области будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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