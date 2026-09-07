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Названы сроки распространения гриппа в новом сезоне

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Названы сроки распространения гриппа в новом сезоне

В новом сезоне гриппа в России будут циркулировать обновленные варианты вируса, а пик заболеваемости, по прогнозам, ожидается в январе-феврале. При этом сентябрьский рост простудных заболеваний не означает начала эпидемии гриппа: в этот период чаще распространяются другие возбудители ОРВИ. Об этом 7 сентября «Известиям» рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист ИНВИТРО Андрей Поздняков.

По словам специалиста, в вакцинах на сезон-2026/2027 изменились все три штамма гриппа. Это связано с постоянным изменением вируса — антигенным дрейфом, при котором в его поверхностных белках постепенно накапливаются мутации.

В обновленный состав вакцин вошли штаммы A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 линии B/Victoria. По словам Позднякова, ежегодное обновление препаратов необходимо, поскольку прошлогодняя вакцина может хуже защищать от новых вариантов вируса.

Врач отметил, что в предстоящем сезоне основным вариантом гриппа, вероятнее всего, останется A(H3N2). В прошлом сезоне этот подтип преобладал в России и на пике составлял около 80% случаев заболевания.

По словам специалиста, именно этот вариант чаще вызывает тяжелое течение болезни у людей старшего возраста и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Грипп B, как правило, активнее распространяется позднее и может стать причиной второй волны ближе к концу зимы, чаще затрагивая детей и подростков.

Поздняков подчеркнул, что одновременно с гриппом продолжают циркулировать COVID-19, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и другие возбудители ОРВИ. По симптомам отличить эти инфекции друг от друга невозможно без лабораторного исследования.

По прогнозу специалиста, первые подъемы заболеваемости начнутся уже в сентябре, после возвращения школьников и студентов к учебе. Однако в этот период чаще распространяются риновирусы, аденовирусы и другие возбудители ОРВИ, а не грипп.

В октябре-ноябре ожидается рост числа лабораторно подтвержденных случаев гриппа. К концу ноября в отдельных регионах может начаться первая гриппозная волна.

Основной период подъема заболеваемости, по словам врача, придется на декабрь-январь, а наиболее вероятное время пика — вторая половина января и февраль. При этом сроки могут отличаться в зависимости от региона и особенностей циркулирующих штаммов.

«Важно понимать, что это прогноз, а не расписание. Сроки строятся на данных эпиднадзора и опыте предыдущих сезонов, но реальная динамика зависит от того, какой подтип станет ведущим, насколько он отличается от вакцинных штаммов, и от охвата прививками», — отметил Поздняков.

По словам специалиста, март и апрель обычно становятся периодом снижения активности гриппа, однако в это время возможна вторая волна, связанная с гриппом B. К маю сезон выходит на минимальные показатели.

Оптимальным временем для вакцинации врач назвал сентябрь и октябрь. После прививки защитные антитела формируются в среднем за 2–4 недели, поэтому ранняя вакцинация позволяет подготовиться к периоду активного распространения инфекции.

Поздняков также отметил важность лабораторной диагностики при появлении симптомов. По его словам, при гриппе противовирусная терапия может быть наиболее эффективной в первые 48 часов заболевания, тогда как при других инфекциях она не применяется.

«Главная ошибка сезона — считать, что раз в сентябре начались простуды, значит началась эпидемия гриппа, а раз в декабре все здоровы, то она обошла стороной. Сентябрьский подъем — это почти всегда обычные ОРВИ, а грипп приходит позже и приходит быстро», — заключил врач.

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