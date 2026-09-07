Безенчукский район дал старт новой Всероссийской акции «Парад в честь юбилея Защитника Отечества»

Безенчукский район Самарской области дал старт новой Всероссийской инициативе «Парад в честь юбилея Защитника Отечества», которая реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Торжественная церемония объявления новой Всероссийской акции и одноименного конкурса «Парад в честь юбилея Защитника Отечества» прошла в Москве. В ней приняли участие более 400 человек, в том числе Герои России, генералы, участники специальной военной операции, представители ветеранских и общественных организаций, юнармейцы и семьи военнослужащих.

Организаторы отметили, что конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

– При поддержке Фонда президентских грантов мы объявляем старт нового Всероссийского конкурса «Парад в честь юбилея Защитника Отечества». Мы не просто объявляем конкурс и ждём участников. Наша задача – активно продвигать эту инициативу и сделать всё возможное, чтобы она стала новой доброй традицией. Уже направлены несколько сотен писем главам муниципальных образований России с предложением присоединиться

к проекту. Мы получаем первые положительные отклики, и эта работа будет продолжаться. Писем и обращений будет ещё больше. Со своей стороны

АНО «Мини-парады» готова оказывать организаторам методическую, организационную и информационную поддержку, а в отдельных случаях

– и финансовую помощь, – отметил председатель совета попечителей АНО «Мини-парады» Александр Коротаев.

Коротаев подчеркнул, что акция «Парад у дома ветерана», продолжением которой является новая инициатива, зародилась в Самарской области. Поэтому организаторы постарались сохранить символическую преемственность. И во взаимодействии с руководством муниципального района Безенчукский Самарской области в Безенчуке был проведен персональный парад в честь 60-летнего юбилея Сергея Анатольевича Юсова, ветерана боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, воина-интернационалиста, майора милиции в отставке, человека, чья жизнь неразрывно связана со служением Отечеству.

Видео первого персонального поздравления было оперативно передано в Москву и стало частью торжественной церемонии. После его показа ведущий со сцены официально дал старт Всероссийскому конкурсу «Парад в честь юбилея Защитника Отечества».

В Безенчуке праздник организовали сначала во дворе дома юбиляра и продолжился актовом зале Детской школы искусств.

Под командованием начальника штаба юнармии Безенчукского района Сергея Викторовича Дружинина юнармейцы прошли парадным строем, отдавая дань уважения ветерану. В этот знаменательный день с Сергеем Анатольевичем рядом были его самые близкие люди: супруга, дети и внуки, которые разделили с ним радость праздника. Поздравить юбиляра также пришли руководство района, ветераны боевых действий и правоохранительных органов, представители районных ветеранских организаций, а также представители ОМВД России по Безенчукскому району.

В актовом зале с приветственным словом выступил Глава муниципального района Безенчукский Дмитрий Леонидович Вавилов. В своем выступлении он подчеркнул, что такие люди, как Сергей Анатольевич, становятся живым примером для молодежи, открывая для детей страницы истории через призму своей личной жизни, ратного труда и верности долгу. Их судьба – это наглядный урок мужества и патриотизма для подрастающего поколения.

Для юбиляра была подготовлена яркая концертная программа «Мы вместе» с участием творческих коллективов и солистов Многофункционального культурно центра и Детской школы искусств. Завершился вечер торжественным выносом праздничного торта и теплыми пожеланиями в кругу семьи, друзей и боевых товарищей.

Организаторы рассчитывают, что вслед за Самарской областью к Всероссийской акции «Парад в честь юбилея Защитника Отечества» присоединятся муниципалитеты, военные комиссариаты, ветеранские

и общественные организации, школы и инициативные жители других регионов России.