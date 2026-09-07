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Самарский регион входит в число лидеров страны по качеству просветительской деятельности

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Самарский регион входит в число лидеров страны по качеству просветительской деятельности

В Самарском университете им. Королева состоялось общее собрание Самарского регионального отделения Российского общества «Знание». На мероприятии были обозначены ключевые ориентиры деятельности организации на предстоящий период.

Работа отделения осуществляется при поддержке федеральных структур и аппарата Главного федерального инспектора по Приволжскому федеральному округу. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев возглавляет Наблюдательный совет регионального отделения. По поручению главы региона взаимодействие с Обществом стало приоритетной задачей для руководителей муниципалитетов, что позволило усилить связь власти, науки и просвещения.

Итоги представил председатель отделения, ректор университета Владимир Богатырев. По результатам второго квартала 2026 года Самарская область вошла в число лидеров страны по качеству просветительской деятельности, поднявшись с седьмого места за год. В регионе работают 405 лекторов Общества. С начала 2026 года проведено более 1000 лекций, которые посетили почти 42 тысячи жителей.

Владимир Богатырев отметил качественную перезагрузку контента с 2021 года: лекции теперь отвечают на злободневные вызовы, включая противодействие мошенникам, профилактику терроризма и освещение событий специальной военной операции. За последние три года число лекций выросло более чем вдвое, количество лекторов увеличилось с 93 до 405 человек, а аудитория слушателей – с 16 тысяч в 2023 году до 66 тысяч в 2025 году. К участию в обществе призываются новые лекторы.

Говоря о задачах на будущий период, Владимир Богатырев призвал активнее работать в муниципалитетах за пределами областной столицы. Запланировано проведение мероприятий с участием ведущих лекторов. Приоритетными темами останутся профилактика экстремизма и финансового мошенничества, акцент будет сделан на проекте «Знание.Безопасность».

Жители региона активно участвуют во флагманских конкурсах («Знание.Лектор», «Знание.Премия», «Знание.Наставники», «Родная игрушка»). На конкурс инициатив родительских сообществ подано 135 заявок, победителями стали 20 проектов, привлекшие в школы региона 18,7 млн рублей. Самарская область стала пилотным регионом проекта «Чтецкие программы» и организовала семинары для социальных работников, сопровождающих участников СВО. В образовательных организациях действует 57 лекториев. Эти результаты достигнуты благодаря системной работе директора Самарского филиала Ольги Вороновой.

Общее собрание переизбрало Владимира Богатырева председателем регионального отделения. Заместителем председателя наблюдательного совета избран врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. Его кандидатура была поддержана генеральным директором Российского общества «Знание» Максимом Древалем.

Марк Шлеенков подчеркнул, что назначение означает ответственность за качество просветительской работы: «Приоритетными задачами считаю выстраивание эффективной системы административного сопровождения регионального отделения и филиала общества «Знание», поддержку наших лекторов, а также решение вопросов, напрямую влияющих на их деятельность. Ключевым направлением является вовлечение молодежи в просветительскую работу через создание практических возможностей для самореализации».

По итогам собрания лучшие лекторы были отмечены региональными наградами.

 

фото - пресс-служба Самарского университета им. Королёва

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