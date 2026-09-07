Новый вредитель атаковал угодья самарских фермеров

Мягкая зима и теплая затяжная весна с небольшим количеством осадков способствовали аномальному нашествию опаснейшего для посевов сельскохозяйственных растений вредителя — хлопковой совки. Ее гусеницы полчищами атаковали угодья самарских фермеров, беспощадно пожирая кукурузу, подсолнечник, сою и другие культуры. На борьбу со зловредными насекомыми брошены все силы, но постигшие аграриев издержки еще предстоит оценить, пишет Обоз-инфо.

Уборочная кампания в Самарской области в самом разгаре, но местные фермеры сейчас не только заняты уборкой яровых культур, но и вынуждены вести тотальную войну с хлопковой совкой — особо опасным вредителем, наносящим существенный ущерб посевам. Как отмечают специалисты, это крайне прожорливый и многоядный вредитель, гусеницы которого с одинаковым аппетитом поедают и кукурузу, и подсолнечник, и нут, а в этом году особенно массово навалились на сою. Также насекомые неравнодушны к томатам, картофелю, тыкве, гороху, перцу и кабачкам, губят хлопчатник, сорго и табак. Всего же они могут повреждать более 120 видов сельскохозяйственных растений.

По данным министерства сельского хозяйства Самарской области, специалисты обследовали свыше 116 га сельхозугодий и выяснили, что хлопковой совкой заселено 53% обследованных площадей. Вредоносные гусеницы выявлены сразу в 19 районах области (см. инфографику), а под ударом оказались посевы зернобобовых, сои, подсолнечника и кукурузы. Между тем масштаб «гусеничного» нашествия может быть и больше — в списке минсельхоза нет Камышлинского и Шигонского районов, тогда как местные фермеры сообщили «СО», что они тоже ведут борьбу с хлопковой совкой. По информации сельской газеты «Время», растениеводы Шигонского района обработали посевы на площади 4719 га: 743 га сои, 437 га масличного льна, 3039 га подсолнечника и 500 га кукурузы.

Глава областного минсельхоза Алексей Попов предпочитает не использовать эпитеты «атака», «нашествие» или «бедствие». По его мнению, подобные определения «носят эмоциональный характер и не отражают объективной картины». «Ситуация с хлопковой совкой, конечно, напряженная, но не критическая, если подходить с умом», — говорит и руководитель управления сельского хозяйства Красноярского района Сергей Медведев.

Самарские фермеры относятся к происходящему менее стоически и в один голос утверждают, что тревожиться все-таки есть о чем. «Мы впервые столкнулись с хлопковой совкой. Раньше такого у нас никогда не было, поэтому поначалу, честно говоря, растерялись», — говорит глава КФХ из села Никиткино Камышлинского района Ольга Гаврилова, специализирующаяся на производстве и реализации зерновых культур и подсолнечника.

Хлопковая совка атаковала не только Самарскую область. Вредители оккупировали буквально все Поволжье (Ульяновскую, Саратовскую, Оренбургскую, Пензенскую, Волгоградскую области и Башкирию), регионы Черноземья (Воронежскую, Тамбовскую и Курскую области) и даже добрались до Северного Кавказа. Например, в Кабардино-Балкарии гусеницы заселили более 5 тыс. га кукурузы. По данным ФГБУ «Россельхозцентр», на начало августа общая площадь поврежденных посевов сельскохозяйственных культур по всей стране превышала 255 тыс. га. Сама по себе эта цифра совсем не означает, что на этой площади урожай погиб, зато она хорошо показывает масштаб внимания к вредителю.

Глава областного минсельхоза Алексей Попов заверил «СО», что в настоящее время ситуация с распространением хлопковой совки находится на постоянном контроле министерства и профильных служб, работы по защите посевов продолжаются в штатном режиме. По данным министра, сельхозтоваропроизводители региона уже провели химическую обработку полей на площади 330,38 тыс. га — на участках, где численность гусениц превысила экономический порог вредоносности. В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области заявляют, что необходимо установить постоянное наблюдение за лётом бабочек второй генерации, яйцекладкой и отрождением гусениц третьей генерации. Защитные мероприятия, по данным специалистов, необходимо проводить при численности гусениц, превышающей следующий экономический порог вредоносности: подсолнечник в фазе бутонизации-созревания — две гусеницы на одну корзинку; кукуруза в фазе цветения — 1-2 гусеницы на одно растение; картофель и зернобобовые (нут, соя) — 1,5-2 гусеницы на 10 растений.

В областном минсельхозе отмечают, что своевременное реагирование на прогнозы и рекомендации позволило минимизировать риски: аграрии, которые провели необходимую обработку в рекомендованные сроки, надежно обезопасили свои посевы. «Таким образом, негативного влияния на итоговый урожай не ожидается, и ущерба фермеры не понесут», — уверен профильный министр Алексей Попов. Сами аграрии говорят, что им еще предстоит оценить причиненный ущерб.