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В минувшие выходные в Шигонском районе горели дом и надворные постройки

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В минувшие выходные в Шигонском районе горели дом и надворные постройки

6 сентября в 00:59 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Левашовка.
На место вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 135, 114, 180, 173 вышеуказанного Отряда в количестве 15 человек личного состава.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят дом и надворные постройки, существует угроза распространения огня на соседние постройки. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
Оперативно сформировано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».
Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 01:53 была объявлена локализация пожара, а в 02:37 – ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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