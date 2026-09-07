В минувшие выходные в Шигонском районе горели дом и надворные постройки

6 сентября в 00:59 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Левашовка.

На место вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 135, 114, 180, 173 вышеуказанного Отряда в количестве 15 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят дом и надворные постройки, существует угроза распространения огня на соседние постройки. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

Оперативно сформировано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 01:53 была объявлена локализация пожара, а в 02:37 – ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"