В Самарской области прошел региональный слёт школьных лесничеств

С 4 по 6 сентября 2026 года в учебно-методическом центре «Авангард» в Самаре состоялся 26-й областной слёт школьных лесничеств. В этом году в соревнованиях приняли участие 95 детей из 19 команд. К традиционным участникам из Самарской области присоединились гости из Луганской Народной Республики, Пензенской области и представители национального парка «Бузулукский бор».

Юные лесоводы соревновались на пяти профильных этапах: дендрология и ботаника, лесопатология, лесоразведение, охрана лесов от пожаров и таксация. Ребята определяли болезни деревьев и насекомых-вредителей, на таксационном участке работали с буссолью и высотомером, чтобы правильно сделать отвод лесосеки, а для тушения условного пожара преодолевали полосу препятствий с ранцевым огнетушителем.

«Мы планомерно развиваем движение школьных лесничеств Самарской области, и год от года региональный слёт растёт в своих масштабах, повышается уровень подготовки ребят. Мы рады принимать ребят из соседних регионов и развивать сотрудничество. Слёт позволяет стимулировать юных лесоводов повышать свои навыки и знания в области лесного хозяйства, демонстрировать свои успехи и стремиться к победе», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Для ребят из Луганской Народной Республики этот слёт стал особенным — впервые они участвуют в соревнованиях на самарской земле. От школьного лесничества «Юнлеском» из Краснодона приехали четверо участников.

«Дети полные бодрости, готовы к прохождению всех этапов соревнований и готовы побеждать», — отметил на открытии слёта Степан Чухрай, начальник отдела использования и воспроизводства лесов управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии ЛНР.

Он также рассказал, что движение школьных лесничеств в республике официально стартовало 1 сентября 2020 года, а само лесничество «Юнлеском» существует с 2025 года, но уже показывает хорошие результаты.

«Ребята постепенно вникают в тонкости ведения лесного хозяйства, занимаются по направлению знания методик и терминологии. Наше лесничество неоднократно занимало призовые места на слётах в других субъектах и подаёт большие надежды в Луганской Народной Республике», — добавил Чухрай.

Участница команды из ЛНР Валерия Быкова признаётся, что занятия в школьном лесничестве и участие в слёте дают ей бесценные знания о природе: «Мы со своей командой рады, что приехали на слёт. Очень хотим пообщаться с ребятами из Самарской области и Пензы, чтобы они поделились с нами своим опытом. Подготовка была серьёзная: мы изучали деревья, учились делать замеры — всё, что нам пригодится на соревнованиях».

К слёту школьных лесничеств Самарской области ребят заранее готовят их кураторы – педагоги и лесничие. У каждой команды ежегодно есть все шансы на победу, ведь они учатся у профессионалов своего дела. Среди постоянных участников слёта — школьное лесничество «Берегиня». Его куратор - специалист лесного хозяйства Алёна Алтунбаева рассказала о подготовке команды: «Мы на протяжении года занимаемся с ребятами, осваиваем все виды лесохозяйственной деятельности и, конечно, готовимся к областному слёту. Ребята из «Берегини» принимают участие уже третий год подряд. В прошлом году нам удалось занять почётное третье место. Ребята показывают хороший результат и на всероссийском уровне. Например, в этом году вместе со школьным лесничеством из Безенчука ребята победили в конкурсе Рослесхоза и отправились на тематическую смену в «Орлёнок» Краснодарского края для изучения лесной отрасли».

По итогам 26-го регионального слёта школьных лесничеств 3 место заняло школьное лесничество «Друзья природы» из Безенчукского района, 2 место получило школьное лесничество «Дубрава» из Пензенской области, а чемпионами стали ребята из Клявлинского школьного лесничества «Боровичок», которые забирают переходящее знамя победителя – меч Колесова.

В этом году помимо основных итогов слёта награждение прошло в каждой номинации – жюри определило лучших юных лесоводов, таксаторов, лесопатологов, лесных пожарных и дендрологов. Были отмечены школьное лесничество «Елочка» из Шенталы, «Росток» из Кинель-Черкасс, «Елховские лесоводы», команда «Возрождение» из Тольятти, кинельское, кошкинское, шигонское и ново-буянское школьные лесничества, ребята из команды «Юный эколог» Бузулукского бора, «Берегиня» из Похвистнева, команда самарской кадетской школы №177.

Отдельно подвели итоги конкурса рисунков, которое было домашним заданием для каждой команды. Лучшую творческую работу представила команда из ЛНР, изобразив сизоворонку — краснокнижную птицу Самарской области. Рисунок стал частью набора стикерпака, который получили все участники слёта вместе с фирменным мерчем школьных лесничеств Самарской области.

Министр Артем Ефимов лично поблагодарил гостей слёта, специалистов лесного хозяйства и педагогов, которые вкладывают душу в деле воспитания детей и природоохранной деятельности, вручив благодарственные письма министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

«В нашем регионе действуют 37 школьных лесничеств, в которых занимаются более 700 детей. Основная задача развития движения школьных лесничеств – воспитание у молодежи любви к природе родного края и сохранение преемственности поколений лесных работников. Это будущие кадры отрасли», – прокомментировал Ефимов.

Слёт школьных лесничеств Самарской области проводится ежегодно с целью экологического воспитания молодёжи в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», профессиональной ориентации и популяризации лесных профессий. Министр Артем Ефимов отметил, что слёт помогает обмениваться опытом работы с другими регионами по организации и содержанию деятельности школьных лесничеств. Мероприятие проводится в преддверии Дня работников леса. В 2026 году оно впервые приняло столь широкий межрегиональный состав участников.