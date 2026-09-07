Производство вина упадет во Франции до минимума

Согласно первой оценке Минсельхоза Франции, производство вина в стране упадет в 2026 году до многолетнего минимума, став с уровнем ниже 34 миллионов гектолитров одним из худших за последние 30 лет. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что из-за сокращения посевных площадей и влияния сильной жары и засухи показатель окажется на 6 процентов меньше прошлогоднего и на 17 процентов ниже среднего показателя за последние пять лет.

Аномальный зной этим летом во Франции переписал максимумы по длительности более чем 40-летней давности. Экономические потери из-за нее, а также последствий лесных пожаров в стране уже в начале августа оценивали в 3-6 миллиардов евро. Все это может сильно затруднить выполнение плана правительства по снижению дефицита бюджета с 5,1 до 5,0 процента от ВВП, пишет Лента.