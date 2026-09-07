Пятеро пострадали в ДТП в Сызрани

В Сызрани 6 сентября в 00:20 водитель автомобиля BMW – мужчина 2001 г.р., двигаясь в направлении ул. Чапаева, на пересечении проезжих частей улиц Фрунзе и Урицкого осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Nissan Almera, под управлением мужчины 2000 г.р., который двигался по ул. Урицкого в направлении ул. Интернациональной. Пострадавшие водитель автомобиля BMW и его пассажиры: женщина 2002 г.р. и мужчина 2001 г.р., водитель автомобиля Nissan Almera и пассажир - мужчина 1998 г.р. с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.