В образовательных учреждениях региона стартовал обновленный курс «Разговоров о важном»

В новом учебном году внесены изменения в курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном».

«Для учащихся 6-11 классов и студентов СПО по решению Минпросвещения РФ подготовлена серия роликов, посвященных выдающимся представителям различных сфер: защитникам Отечества, ученым, деятелям культуры и искусства. Сегодня ребята Самарской области посмотрели и обсудили с педагогами фильм о личной истории великого русского инженера, промышленника и предпринимателя Николая Путилова. Учащиеся поговорили о том, как созидательный труд, служение родной стране и ответственность за ее судьбу помогают добиваться значимых результатов. Эту работу продолжим во всех школах и колледжах региона. Важно, чтобы разговор, начатый на занятиях, продолжался и дома», – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Всего на учебный год запланировано 28 уникальных тем на основе жизни и деятельности известных ученых, изобретателей, полководцев, правителей, врачей и меценатов, прославивших Родину. На примере их биографий обучающиеся смогут задуматься над тем, как деятельность одного человека может служить примером духовно-нравственных ценностей.

«Я очень рада тому, что в этом году на «Разговорах о важном» дети будут изучать историю Отечества через биографии его героев. Например, сегодня разобрали историю о Николае Путилове и Путиловском заводе, на котором изготавливались непробиваемые танки в годы Великой Отечественной войны. Это значимая фигура для нашей Победы, для жителей блокадного Ленинграда, работавших на заводе. Завтра годовщина начала блокады, и для младших школьников «Разговоры о важном» были посвящены этой теме. В нашей школе действует музей боевой славы «Самарцы в боях за Ленинград». Все делаем для того, чтобы дети знали правдивую историю о Великой Отечественной войне, о нынешних событиях, о великих людях и их наследии», - поделилась директор самарской школы № 175 Татьяна Булатова.

«Новый подход очень интересен тем, что от личной истории героя ребята переходят к более масштабным темам, которые касаются всей страны. На примере великих людей и их вклада в будущее соотечественников дети учатся тому, как нужно относиться к Родине, к своему делу, как найти свое призвание», - отметила учитель русского языка и литературы самарской школы № 175 Ирина Черкашина.

«Николай Иванович Путилов – это пример человека, который обладает выдающимися лидерскими качествами, и для нас полезно перенять его навыки организаторской деятельности, уметь направлять людей к единой высокой цели. На мой взгляд, также было бы интересно услышать на курсе о тех, кто хранит нашу историю или спасает жизни людей», - поделилась учащаяся самарской школы № 175 Екатерина Ермолаева.

В течение учебного года школьники и студенты познакомятся с военными деятелями и защитниками Отечества – Петром Котляревским, Алексеем Мересьевым, Федором Ушаковым и Рихардом Зорге, деятелями культуры и искусства – балериной и педагогом Галиной Улановой, композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Также ребята узнают о первой российской сестре милосердия Дарье Севастопольской, преподобномученице Елизавете Федоровне, легендарном футболисте Льве Яшине, дикторе Юрии Левитане и других.

«Сложно переоценить нужность этого курса в жизни учителей, учеников и их родителей. Школа призвана не только давать знания, но и воспитывать личность ребенка, развивать основы нравственности. Достижения героев нашего времени формируют славу России в самых разных областях. На занятии дети имеют возможность раскрыться, выразить свое мнение по теме, «поговорить по душам» с одноклассниками и педагогом», - отметила директор самарской школы № 16 Лидия Лукоянова.

«Молодому поколению сегодня очень важно разговаривать на животрепещущие темы: темы патриотизма, героизма, нравственности, и «Разговоры о важном» дают нам такую прекрасную возможность. Отклик от детей колоссальный: всегда активно включены в разговор, с интересом слушают», - рассказала учитель русского языка и литературы Татьяна Подлеснова.

«Каждый понедельник мы узнаем много нового о России, о серьезных и значимых событиях. В этом году благодаря историям наших героев мы можем перенять для себя самые полезные качества, поступать в своей жизни по их примеру», - поделился выпускник самарской школы № 16 Александр Томилов.

Материалы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» теперь распределены по возрастным категориям: первые-вторые классы, третьи-четвертые классы, пятый класс, шестые-седьмые классы, восьмые-девятые классы, десятые-одиннадцатые классы, первый курс СПО и со второго по четвертый курсы СПО.

В каждой возрастной категории материалы объединены в три блока: для проведения занятия, для проведения дальнейшего разговора и для работы с родительским сообществом. Так, разговор начинается вместе с педагогом, продолжается в школьной жизни и получает поддержку дома.

Фото: Газета «Образование - Самарский регион»