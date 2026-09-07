В Приволжском районе ввели в эксплуатацию дорогу до села Кашпир

В Приволжском районе Самарской области завершен ремонт автомобильной дороги «Приволжье — Бестужевка» — Кашпир. Участок отремонтирован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и уже введен в эксплуатацию. Дорога является единственным выездом из села Кашпир, в котором проживает более 500 человек.

В населенном пункте отсутствуют администрация, почта, детский сад и аптека, поэтому для местных жителей эта дорога — единственная возможность добраться до социальных учреждений, расположенных в районном центре. В рамках ремонта специалисты подрядной организации уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.

«Раньше подъезд к селу был не слишком удобным, жители не раз просили его отремонтировать. Теперь покрытие ровное, есть знаки и разметка, и добираться до райцентра стало гораздо проще», - поделилась впечатлениями Жительница села Кашпир Татьяна Шавина.

Отметим, что в Приволжском районе в 2026 году по нацпроекту также проводится ремонт автодороги «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка протяжённостью 19,4 км. На объекте помимо устройства нового дорожного полотна предусмотрено строительство тротуаров и установка опор освещения в двух.