В августе продажи новых автобусов в России упали почти на четверть

По итогам августа продажи новых автобусов в России сократились на 23,4 процента в годовом выражении, до 715 единиц. Об этом со ссылкой на подсчеты агентства «Автостат», основанные на данных аналитической компании ППК, сообщает РИА Новости.

При этом по сравнению с июлем количество регистраций выросло на 5,6 процента. Самой популярной маркой в прошлом месяце стал «ПАЗ» — 305 автобусов, что на 36,5 процента меньше, чем годом ранее. Далее идут «КамАЗ» (84 единицы, плюс 42,4 процента) и китайский Yutong (71 автобус, минус 48,2 процента).

Среди моделей первенство себе вернул PAZ 3204 (212 единиц), сместивший на второе место июльского лидера Liaz Citymax 12 (70 единиц). Замыкает тройку электробус Kamaz 6282, продажи которого составили 66 экземпляров.