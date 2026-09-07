В Самарской области растет объем межрегиональных сделок с недвижимостью

На 54% увеличилось количество экстерриториальных заявлений по регистрации недвижимости, поступающих из других регионов нашей страны, по сравнению с аналогичным показателем 2025 года — об этом сообщил Самарский Росреестр.

По данным ведомства, на территории Самарской области в 2026 году принято 3 059 экстерриториальных заявлений. Количество поступивших на обработку экстерриториальных заявлений на учетные и регистрационные действия из других регионов нашей страны составило 4 242.

Экстерриториальный принцип позволяет гражданам и организациям подавать документы для проведения учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, расположенных в любом регионе страны, вне зависимости от места нахождения самого заявителя. Возможность, предусмотренная Федеральным законом № 218‑ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", существенно повышает доступность государственных услуг и сокращает временные и финансовые издержки заявителей.

Чаще всего жители 63-го региона приобретали объекты недвижимости в Ульяновской, Оренбургской, Саратовской и Московской областях, а также в Краснодарском крае, пишет Волга-Ньюс.

Наиболее часто экстерриториально покупали недвижимость в Самарском регионе граждане, проживающие в Челябинской, Свердловской областях, Москве и Московской области, а также в республике Татарстан.

"Рост числа экстерриториальных обращений свидетельствует о востребованности данного формата оказания услуг среди граждан и представителей бизнеса. Мы продолжаем совершенствовать процессы обработки заявлений и обеспечивать соблюдение установленных сроков регистрации", — отметила исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.