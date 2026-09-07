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Россиян предупредили об опасности езды на электросамокате в грозу

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Россиян предупредили об опасности езды на электросамокате в грозу

В грозу кататься на электросамокате небезопасно. Молнию средства индивидуальной мобильности (СИМ) не «притягивают», однако существуют другие риски, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Во время грозы от поездки на электросамокате лучше отказаться. Основными факторами, определяющими место удара молнии, являются высота, остроконечная форма и изолированность объекта, поэтому сам электросамокат не «притягивает» молнию, хотя его металлические части и могут хорошо проводить ток при разряде, заострил внимание Буряков.

При этом не стоит забывать, что даже само по себе нахождение человека на открытой местности в грозу опасно, особенно на возвышенности или вдали от капитальных построек и металлических автомобилей. Риски возрастают в том числе от дождя и ветра: мокрое покрытие снижает сцепление колес с дорогой и увеличивает тормозной путь, ливень снижает видимость, а порывистый ветер влияет на устойчивость СИМ.

Прекратить поездку стоит при первых же раскатах грома и сразу же спрятаться в закрытом помещении или укрытии, которое представляет собой электрически непрерывную оболочку. Это может быть, к примеру, здание или кузов автомобиля. Резко тормозить и совершать резкие маневры не рекомендуется, лучше снижать скорость плавно, сохраняя прямолинейное движение. Зарядка самоката после поездки в дождь может закончиться коротким замыканием и поломкой, поэтому лучше оставить СИМ в сухом помещении и не подключать его к сети до полного высыхания. Если после просушки самокат самопроизвольно выключается, сбоит контроллер или перегревается корпус и разъемы, необходимо отдать транспортное средство на диагностику.

Заряжать самокат безопаснее днем в присутствии людей, а его хранение в коридоре возле выхода или в тамбуре могут расценить как нарушение норм пожарной безопасности.

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