Дом дружбы народов Самарской области приглашает на книжную выставку ко Дню языков народов России

8 сентября в России отмечают День языков народов России - праздник, который подчёркивает ценность языкового и культурного многообразия нашей страны. В Год единства народов России эта дата приобретает особое звучание: язык становится не просто средством общения, а связующей нитью между поколениями и народами.

В честь праздника Дом дружбы народов Самарской области открывает книжную выставку, призванную показать богатство языков, звучащих на самарской земле, и дать возможность каждому прикоснуться к живым традициям разных народов. Экспозиция наглядно демонстрирует, как многообразие культур складывается в общую картину единства большой страны.

Книги на языках народов России: художественная литература, фольклор, сказки и легенды, а также журналы, учебники, словари, разговорники и песенники с текстами народных песен. Эти издания позволяют буквально «услышать» родное слово и ощутить связь поколений.

Словари и разговорники - от учебных до академических, от классических до современных. Раздел будет особенно полезен тем, кто изучает языки или интересуется лингвистикой.

Научные и справочные издания о происхождении языков, их особенностях, письменности и современном состоянии. Эти материалы помогут глубже понять, как рождаются, развиваются и сохраняются языки.

Детские книги с иллюстрациями: сказки, стихи и рассказы разных народов, которые наглядно показывают связь языка и материальной культуры, помогают почувствовать, как слово и образ дополняют друг друга.

Особое место занимают периодические издания на национальных языках — в том числе детские журналы «Сабантуй» (татарский), «Акбузат» (башкирский), «Сятко» и «Чилисема» (мордовский/эрзянский), «Тӑван Атӑл» и «Тетте» (чувашский).

Выставка будет интересна школьникам, студентам, исследователям и всем, кто ценит культурное наследие и хочет лучше понять, как язык помогает сохранять самобытность и одновременно объединять людей.

Выставка будет работать с 8 сентября по 8 октября 2026 года.

Место: г. Самара, ул. Воронежская, д. 9, Дом дружбы народов (холл первого этажа).

Предварительная запись по телефону 8 (846) 995‑35‑78.

Фото - Дом дружбы народов Самарской области.