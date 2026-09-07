В Самаре состоится открытие XV Международного архитектурного фестиваля имени В.Н. Логвинова "ЭкоБерег"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сразу в 4-х районах Самарской области и в городе Сызрань в этом году начали работать 9 современных ФАПов. Они заменили устаревшие приспособленные помещения и делают медицинскую помощь доступнее для жителей.
9 новых ФАПов открыто в Самарской области
6 сентября в Самаре на нижней поляне лыжной базы «Чайка» состоялся финальный этап областного фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули».
В Самарской области прошел фестиваль «Золотые Жигули»
Ориентировочная дата восстановления водоснабжения потребителей – 8 сентября.
В 39 населенных пунктах Красноармейского района нарушено холодное водоснабжение
13 сентября Дом архитектора приглашает жителей и гостей Самары посетить выставку «Волжские ландшафты», приуроченную к празднованию 440-летия города Самары.
Выставка «Волжские ландшафты» пройдет в Самаре
На территории тепличного комплекса в Красноярском районе сотрудниками УВМ задержаны 9 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов.
Полицейскими региона  в ходе рейда пресечено 16 фактов нарушений миграционного законодательства
В Самарской областной детской библиотеке отметят Международный День грамотности и День языков народов Российской Федерации (0+).
В СОДБ отметят Международный День грамотности и День языков народов Российской Федерации
В новом учебном году внесены изменения в курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном».
В образовательных учреждениях региона стартовал обновленный курс «Разговоров о важном»
В Приволжском районе ввели в эксплуатацию дорогу до села Кашпир
В Приволжском районе ввели в эксплуатацию дорогу до села Кашпир
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.59
-0.3
EUR 100.57
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре состоится открытие XV Международного архитектурного фестиваля имени В.Н. Логвинова "ЭкоБерег"

152
В Самаре состоится открытие XV Международного архитектурного фестиваля имени В.Н. Логвинова "ЭкоБерег"

Юбилейный XV Международный архитектурный фестиваль пройдёт в Самаре с 10 по 12 сентября под девизом «Где Волга встречает Самару. Слияние. Создание». Фестивальные площадки станут местом встречи архитекторов, градостроителей, урбанистов и экологов из России и стран СНГ, готовых объединить усилия для поиска лучших стратегий развития прибрежных территорий.

Деловая программа развернётся в креативном кластере «Станкозавод» и в Самарском союзе архитекторов.

В числе ключевых событий фестиваля – подведение итогов открытого конкурса на лучший проект архитектурно-планировочной организации круглогодичной рекреационной зоны природной территории «Лысая гора» на берегу Волги. Экспозиция конкурсных работ будет представлена под открытым небом в Струковском саду. Проекты будут представлены с 10 по 14 сентября.

Другим не менее значимым мероприятием фестивальной программы станет научно-практическая конференция «Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территории», где эксперты представят комплексные исследования по развитию прибрежных территорий.

Помимо этого, на протяжении трёх дней участников «ЭкоБерега» будут ждать мастер-классы ведущих архитекторов и градостроителей, серия профильных круглых столов, практический воркшоп для студентов и молодых специалистов, а также культурно-спортивная программа.

Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на официальном сайте ecobereg.ru.

Там же доступно полное расписание событий.

https://ecobereg.ru/konferentsiya-2026

Церемония открытия пройдёт 10 сентября в ЦТО «Станкозавод» по адресу: ул. Куйбышева, 128/1.

11.00 Зал «Бенке холл» | 2 этаж

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
745
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
832
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
2097
В Самаре открыли движение по улице Полевой
4 сентября 2026  11:46
В Самаре открыли движение по улице Полевой
832
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
3 сентября 2026  11:25
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
1194
Весь список