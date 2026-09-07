В Самаре состоится открытие XV Международного архитектурного фестиваля имени В.Н. Логвинова "ЭкоБерег"

Юбилейный XV Международный архитектурный фестиваль пройдёт в Самаре с 10 по 12 сентября под девизом «Где Волга встречает Самару. Слияние. Создание». Фестивальные площадки станут местом встречи архитекторов, градостроителей, урбанистов и экологов из России и стран СНГ, готовых объединить усилия для поиска лучших стратегий развития прибрежных территорий.

Деловая программа развернётся в креативном кластере «Станкозавод» и в Самарском союзе архитекторов.

В числе ключевых событий фестиваля – подведение итогов открытого конкурса на лучший проект архитектурно-планировочной организации круглогодичной рекреационной зоны природной территории «Лысая гора» на берегу Волги. Экспозиция конкурсных работ будет представлена под открытым небом в Струковском саду. Проекты будут представлены с 10 по 14 сентября.

Другим не менее значимым мероприятием фестивальной программы станет научно-практическая конференция «Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территории», где эксперты представят комплексные исследования по развитию прибрежных территорий.

Помимо этого, на протяжении трёх дней участников «ЭкоБерега» будут ждать мастер-классы ведущих архитекторов и градостроителей, серия профильных круглых столов, практический воркшоп для студентов и молодых специалистов, а также культурно-спортивная программа.

Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на официальном сайте ecobereg.ru.

Там же доступно полное расписание событий.

https://ecobereg.ru/konferentsiya-2026

Церемония открытия пройдёт 10 сентября в ЦТО «Станкозавод» по адресу: ул. Куйбышева, 128/1.

11.00 Зал «Бенке холл» | 2 этаж