Ночью в Красноармейском районе горело сооружение для шиномонтажа автомобилей

3 сентября ночью, в 00:21, в пожарно-спасательную часть №126 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре на территории гостиницы «Три Коня».
К месту вызова были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 126, а также коллеги из облГУ МЧС России.
По прибытии было установлено, что горит сооружение для шиномонтажа автомобилей.
Оперативно на тушение были поданы 3 ствола «КУРС-10».
Создано 1 звено газодымозащитной службы.
Локализация пожара была объявлена в 01:16, а в 02:20 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.
Пострадавших и погибших нет.
Причина пожара устанавливается.