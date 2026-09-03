Ночью в Красноармейском районе горело сооружение для шиномонтажа автомобилей

3 сентября ночью, в 00:21, в пожарно-спасательную часть №126 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре на территории гостиницы «Три Коня».

К месту вызова были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 126, а также коллеги из облГУ МЧС России.

По прибытии было установлено, что горит сооружение для шиномонтажа автомобилей.

Оперативно на тушение были поданы 3 ствола «КУРС-10».

Создано 1 звено газодымозащитной службы.

Локализация пожара была объявлена в 01:16, а в 02:20 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

Пострадавших и погибших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"