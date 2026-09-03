Минпромторг Самарской области разъяснил лимиты на отпуск бензина на АЗС

Жители Самарской области столкнулись с жесткими ограничениями на автозаправочных станциях.

Автомобилисты возмущены отпуском топлива строго по 30 литров вместо ранее обещанных 40. На многих АЗС также введен полный запрет на розлив бензина в переносные канистры, пишет Самара-МК.

Минпромторг региона официально разъяснил правила выдачи горючего населению. Заправки вправе самостоятельно регулировать объемы отпуска в зависимости от текущих складских запасов.

Максимальный разрешенный лимит составляет 40 литров, из которых только 10 литров допустимо залить в дополнительную тару.

Параллельно водители отмечают критический рост цен на топливо в сравнении с соседними регионами. Например, в Татарстане и Башкирии стоимость 95-го бензина заметно ниже, а на трассах области часто наблюдается его полное отсутствие.

В министерстве посоветовали сообщать о необоснованном завышении цен напрямую в управление ФАС.

Для оперативного реагирования на нарушения антимонопольного законодательства работает специальная горячая линия.

Граждане могут оставить жалобу по телефонам 8 (846) 200-15-37 или 8 (846) 200-15-36. Ведомство обещает принимать все необходимые меры для скорейшей стабилизации рынка, сообщает 63.ру.