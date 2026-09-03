Разработанный в СамГМУ цифровой кольпоскоп успешно прошел апробацию

Разработанный в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России цифровой портативный кольпоскоп «НИКА» успешно прошел апробацию в 10 медицинских учреждениях региона. Устройство, созданное в рамках госзадания Министерства здравоохранения РФ, позволяет на ранней стадии выявлять гинекологические заболевания, в том числе рак шейки матки – одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин.

Цифровой кольпоскоп позволяет врачу проводить осмотр с высоким разрешением, что повышает точность диагностики. Кольпоскоп поддерживает анализ изображений искусственным интеллектом (ИИ) с помощью программы, которая выдает заключение по принципу «Норма или Патология». Программа и технологии ИИ разработаны партнером СамГМУ - Национальным медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова. Также в устройстве есть возможность документирования и передачи данных в рамках телемедицинских консультаций. Кольпоскоп позволяет проводить скрининг на отдаленных территориях, при выездных осмотрах и в фельдшерско-акушерских пунктах.

Апробация проходила в рамках реализации пилотного проекта «Внедрение цервикального кольпоскопического скрининга с использованием искусственного интеллекта на территории Самарской области». Аналитический этап проекта охватывал период с октября 2025 года по июнь 2026 года. В апробацию были включены 10 медицинских организаций Самарской области: Красноармейская ЦРБ, Сергиевская ЦРБ, Новокуйбышевская ЦГБ, Волжская РКБ, Красноярская ЦРБ, Сызранская ЦГРБ, Ставропольская ЦРБ, Самарская городская поликлиника № 1, Тольяттинская городская поликлиника № 3 и Самарская городская больница № 10 с участием выездной мобильной бригады.

В рамках анализа обработано 2924 кольпоскопических изображения с парной оценкой врача и алгоритма ИИ. Обследовано более 750 пациенток репродуктивного возраста.

«Применение цифровой кольпоскопии с помощью кольпоскопа «НИКА» в сочетании с алгоритмами ИИ продемонстрировали чувствительность 81,2%, специфичность 89%, положительную прогностическую ценность 89% и общую диагностическую точность 85%. Полученные показатели говорят о перспективности доработки и применения цифровой кольпоскопии в сочетании с ИИ как дополнительного инструмента поддержки принятия врачебных решений при диагностике патологии шейки матки», – отметила заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии СамГМУ Анна Колсанова.

Одно из перспективных направлений развития проекта - формирование телемедицинского контура цифровой кольпоскопии. Кольпоскопические исследования могут дистанционно оценивать эксперты профильных центров. Этот подход можно использовать для получения «второго мнения» и поддержки врачей отдаленных медучреждений.

«Развитие телемедицинского взаимодействия потенциально позволит сформировать единую региональную систему экспертной поддержки. Кроме того, это даст возможность унифицировать интерпретацию кольпоскопических изображений и повысить доступность диагностики патологии шейки матки вне зависимости от территориальной удаленности медучреждения», – подчеркнула главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии в амбулаторно-поликлиническом звене Минздрава Самарской области, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района Наталья Любицкая.

Результаты пилотного проекта подтвердили клинический потенциал цифровой кольпоскопии с использованием ИИ. На следующем этапе специалисты планируют стандартизировать протокол получения изображений, обеспечить последующую валидацию результатов с учетом цитологических и гистологических данных. Также планируется проработать модель регионального телемедицинского взаимодействия, которая даст возможность экспертам дистанционно консультировать по сложным и диагностически неоднозначным случаям.

Разработка кольпоскопа способствует достижению целей национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».