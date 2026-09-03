особый правовой режим по новым технологиям заработает в ДФО с 2027 года

На Дальнем Востоке с 1 января 2027 года запустят особый правовой режим для более широкого применения современных технологий.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий. Например, беспилотников в сельском хозяйстве», — подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что единый преференциальный режим заработает на Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года, пишет РТ.