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В России ищут лучшие проекты, меняющие отношение общества к животным

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В России ищут лучшие проекты, меняющие отношение общества к животным

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» объявил о старте приема заявок на Вторую Всероссийскую премию ответственного отношения к животным.

 

Каждый день в России появляются проекты, которые помогают бездомным животным найти дом, развивают ответственное отношение к питомцам, внедряют новые технологии в ветеринарии, объединяют волонтеров, бизнес и благотворительные организации. Многие из этих инициатив меняют жизнь тысяч животных, но остаются известны лишь в своем регионе.

 

Именно такие проекты объединит Вторая Всероссийская премия ответственного отношения к животным, прием заявок на которую открыт до 5 сентября 2026 года.

 

Премия пройдет в рамках Второго Всероссийского форума ответственного отношения к животным и станет площадкой, где будут представлены лучшие практики со всей страны – от небольших волонтерских инициатив до масштабных социальных и корпоративных проектов.

 

«Сегодня в разных регионах появляются сильные команды и люди, которые предлагают действительно работающие решения. Мы хотим, чтобы о них узнали далеко за пределами их городов. Эта премия – возможность показать, что помощь животным может быть профессиональной, современной и масштабной, а успешные практики заслуживают того, чтобы их перенимали другие», — говорит президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина.

 

К участию приглашаются некоммерческие организации, благотворительные фонды, волонтерские объединения, представители бизнеса, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, СМИ, авторы социальных и просветительских проектов, а также все, кто своим трудом способствует развитию культуры ответственного отношения к животным.

 

В этом году заявки принимаются в десяти номинациях, отражающих самые разные направления помощи животным и развития культуры ответственного отношения к ним:

- «Лучшие инфраструктурные практики по защите животных в регионах» – для проектов, создающих современную систему помощи животным;

- «Цифровые и технологические решения для животных» – для разработчиков сервисов, приложений, ИИ-решений и других технологий;

- «Лучший просветительский проект в сфере защиты животных» – для образовательных и информационных инициатив;

- «Лучший социальный проект в области защиты животных» – для проектов, меняющих жизнь животных и людей к лучшему;

- «Молодёжный волонтёрский проект года» – для инициатив школьников, студентов и молодежных объединений;

- «Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных» – для компаний, реализующих системные социальные программы;

- «Медиаперсона года в сфере защиты животных» – для журналистов, блогеров и авторов, популяризирующих ответственное отношение к животным;

- «За личный вклад в защиту животных – для людей, посвятивших себя помощи животным;

- «Добрый поступок!» – специальная награда за истории, вдохновляющие своим примером;

- «Спасение животных в чрезвычайных ситуациях» – для проектов и команд, участвовавших в спасении животных во время паводков, пожаров и других ЧС.

Лауреатов определит экспертный совет, в который войдут представители профессионального сообщества, благотворительного сектора, бизнеса и общественных организаций.

Церемония вручения состоится 25 сентября 2026 года в Национальном центре «Россия» в рамках Второго Всероссийского форума ответственного отношения к животным.

 

Подать заявку можно на официальном сайте форума - https://forumzoo.ru/premia/

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