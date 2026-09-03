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Студенты Самарской области смогут принять участие в юбилейном сезоне олимпиады «Я – профессионал»

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Студенты Самарской области смогут принять участие в юбилейном сезоне олимпиады «Я – профессионал»

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявила о старте X сезона. Студенты и магистранты из Самарской области смогут принять участие в юбилейном сезоне, подав заявку на сайте до 10 ноября.

За 10 лет олимпиада «Я – профессионал» стала одной из крупнейших площадок для развития профессионального потенциала студентов: в ней приняли участие более 1,6 млн студентов из всех регионов России и 147 стран мира. Количество направлений выросло с 27 в первом сезоне до 68 в юбилейном X сезоне, а число вузов-организаторов увеличилось с 10 до 37. Сегодня в экосистему олимпиады входят более 1 100 вузов-участников и свыше 750 работодателей, которые помогают студентам получить практический опыт, пройти стажировки и построить профессиональную траекторию.

«Олимпиада «Я – профессионал» стала одним из первых проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и встроилась в нее как уникальная система карьерной поддержки. В X сезоне спектр возможностей расширится: за активное участие в мероприятиях олимпиады можно будет получить мерч и консультации с HR-экспертами проекта. Для молодых людей из Самарской области это шанс подготовиться к выходу на рынок труда и начать работу в ведущих российских компаниях», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Студенты вузов Самарской области могут присоединиться к юбилейному сезону олимпиады «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», проверить свои знания и решить практические задачи по 68 направлениям. Отборочный этап состоится с 13 по 29 ноября, заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. В прошлом сезоне участниками проекта из Самарской области стали 2 465 студентов, из них 37 человек получили статус дипломантов олимпиады.

Новыми направлениями юбилейного сезона стали «Инновационное предпринимательство», «Организация работы с молодежью», «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений». Кроме того, были расширены направления «Авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем», «Педагогика образования» и «Эффективные энергетические системы».

«Талантливые ребята есть в каждом городе и поселке страны, и наша олимпиада помогает им поверить в свои силы и найти свою профессию. За десять лет к «Я – профессионал» присоединились студенты из более чем 1 100 вузов и филиалов, включая университеты Самарской области. Уверена, что участники из региона в юбилейном X сезоне покажут себя и откроют для себя новые карьерные горизонты», – сказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Задания олимпиады разрабатываются вузами совместно с индустриальными партнерами и позволяют студентам работать с реальными профессиональными задачами. Участников X сезона ждут карьерные мероприятия, программы развития, знакомство с представителями компаний и возможность получить опыт, необходимый для дальнейшего профессионального роста. Участники олимпиады смогут воспользоваться возможностями карьерного сопровождения: получить консультации экспертов, принять участие в мероприятиях с работодателями, пройти стажировки и открыть новые профессиональные перспективы.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» входит в национальный проект «Молодежь и дети», реализуемый по решению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на поддержку молодых людей, развитие их профессионального потенциала и создание условий для самореализации и реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Визуал:  Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

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