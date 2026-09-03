В Самарской области восстановилась степь в Большечерниговском районе

Специалисты обследовали памятник природы «Участок типчаково-ковыльной целинной степи» в Большечерниговском районе и подтвердили, что территория сохранилась.

В прошлом году по данным спутниковой съемки здесь зафиксировали начало распашки примерно на площади 70 гектаров. Нарушение удалось вовремя остановить инспекторам экологического надзора Минприроды Самарской области.

Сейчас растительный покров степи восстановился. Следы борозд, оставшиеся после попытки распашки, еще заметны, однако благодаря влажному лету территория смогла вновь зарасти. Весь степной массив площадью около 900 гектаров остается нетронутым.

Во время обследования ученые также обнаружили крупную колонию степной пищухи — редкого животного, занесенного в Красную книгу Самарской области. Этот вид также отмечен в международных списках как сокращающийся по численности.

Специалисты продолжат наблюдение за состоянием особо охраняемой природной территории, пишет Самара-МК.