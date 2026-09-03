Самарцев приглашают стать участниками областной просветительской акции #САМАРАЧИТАЙ

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех жителей Самары стать участниками областной просветительской акции #САМАРАЧИТАЙ. Любой желающий может поделиться фотографиями достопримечательностей, связанными с ними книгами и интересными фактами из истории региона.

В Самарской области есть множество исторических мест, связанных с жизнью замечательных людей: деятелей культуры и искусства, учёных, промышленников, реформаторов, специалистов медицины и многих других сфер. Их имена носят улицы, в их честь установлены памятники, скульптуры, мемориальные таблички и многие другие объекты. Каждая достопримечательность хранит в себе страницу истории, и акция #САМАРАЧИТАЙ предлагает участникам возможность стать её рассказчиками.

Для участия в акции нужно выполнить несколько условий:

1. Сфотографируйте себя, своих родных или друзей на фоне любой достопримечательности или узнаваемого места.

2. Покажите на фото книгу, связанную с этой локацией: художественное произведение, научный труд, биографию – подойдёт любое издание, которое ассоциируется с выбранной достопримечательностью. Расскажите, почему именно эта книга связана именно с этим местом, какой интересный факт о Самарской области скрывается в ней.

3. Разместите пост с фотографией и книжной рекомендацией на своей открытой странице в социальной сети «ВКонтакте» и дополните его хештегом #самарачитай. Важно, чтобы страница была доступна для просмотра, иначе работа не сможет быть оценена экспертным советом.

Приём работ проводится до 31 октября 2026 года включительно. Затем произойдёт подведение итогов акции, и все участники получат именные сертификаты. Авторы лучших публикаций, отобранные экспертным жюри, будут награждены подарками и призами от СОУНБ и партнёров акции. С положением об акции можно ознакомиться здесь .

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