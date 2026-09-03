В Самарской области за 2 года капитально отремонтируют больше 2 тысяч домов

МинЖКХ Самарской области подготовило план по капремонту многоквартирных домов на ближайшие годы. Проект соответствующего приказа направили на антикоррупционную экспертизу.

Всего для ремонта определили 2 239 многоквартирных домов. Им требуется обновление фасадов, крыш, инженерных систем, подвалов и так далее. В список попали адреса не только в крупнейших городах области, как Самара, Тольятти, Сызрань и прочие, но и в муниципальных районах. Посмотрите полный перечень.

В 2027 году жильцам представят предложения о проведении капремонта, в том же году начнутся сами работы. Сначала отремонтируют 1 239 дома, а в 2028 году — оставшуюся тысячу.

Впрочем, сейчас проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу. Прием заключения по нему назначен на 12 сентября, пишет 63.ру.