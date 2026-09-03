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Каждый десятый самарец стыдится говорить о потребкредитах, но открыто говорит об ипотеке

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Каждый десятый самарец стыдится говорить о потребкредитах, но открыто говорит об ипотеке

По данным Объединенного кредитного бюро, в России в начале 2026 года число граждан с непогашенными ипотечными кредитами впервые превысило 11 миллионов человек. При этом каждый десятый самарец (10%) готов открыто рассказывать окружающим об ипотеке, но предпочитает не говорить о других кредитах. Столько же (10%) не обсуждает с друзьями, коллегами и родственниками ни ипотеку, ни потребительские кредиты. Такие результаты показало исследование девелопера Level Group.

Согласно опросу, больше половины самарцев (60%) спокойно говорит окружающим и об ипотеке, и о других кредитных обязательствах. Еще 20% респондентов, напротив, готовы обсуждать потребительские кредиты, но предпочитают не рассказывать об ипотеке, считая ее более серьезным долговым обязательством. 

«Разница в отношении к ипотеке и потребительским кредитам может быть связана с тем, что ипотека воспринимается прежде всего как инструмент приобретения долгосрочного актива – собственного жилья. Поэтому о ней проще говорить с окружающими: это понятная жизненная цель и крупное, но социально привычное обязательство. Потребительский кредит чаще ассоциируется с текущими расходами и личными финансовыми решениями, которые человек не всегда хочет выносить за пределы семьи», - прокомментировал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки девелопера Level Group.

Интересно, что отношение к финансовым обязательствам заметно различается у мужчин и женщин. Мужчины чаще готовы открыто рассказывать окружающим и об ипотеке, и о других кредитах: так ответили 55% мужчин против 44% женщин. При этом женщины чаще предпочитают говорить об ипотеке, но не раскрывать информацию о других кредитах: такой вариант выбрали 23% женщин против 15% мужчин. Практически одинаковая доля мужчин и женщин предпочитает вообще не обсуждать кредитные обязательства с окружающими: 23% мужчин и 24% женщин не рассказывают ни об ипотеке, ни о других кредитах никому, кроме партнёра.

Теги: Опрос

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