Windows будет реже перезагружаться после обновления

Операционная система (ОС) Windows 11 будет требовать меньше перезагрузок в процессе обновления. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Авторы портала объяснили, что корпорация Microsoft изменила механизм установки обновлений в Windows 11. Теперь все новые драйверы, обновления компонентов .NET и прочие апдейты будут объединяться с ежемесячными обновлениями ОС. Это позволит снизить количество перезагрузок.

Серьезное изменение касается Windows 11 версий 24H2, 25H2 и 26H1. Журналисты разъяснили, что раньше все обновления ОС требовали отдельной перезагрузки. Теперь после установки они будут «ждать», пока на компьютер не установятся актуальные патчи безопасности, которые выходят для Windows не чаще раза в месяц. Таким образом, пользователи будут реже перезапускать свои машины и ждать, пока процесс установки апдейтов завершится.

При этом пользователь по-прежнему может перезапустить компьютер раньше запланированного времени, если сам этого желает, — через «Центр обновления Windows» или меню питания. Кроме того, Microsoft одновременно упростила управление самими обновлениями. Теперь Windows 11 позволяет приостановить их на срок до 35 дней, пишет Лента.