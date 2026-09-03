В Самаре на территории летнего театра Струковского сада состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ

5 сентября в 17:00 на территории летнего театра Струковского сада состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением народного артиста России Виктора Елисеева.

Коллектив поздравит самарцев с наступающим 440-летним юбилеем города и исполнит песни военных лет, произведения о подвиге и истории России, а также народные песни.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ — один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, созданный в 1973 году. За время деятельности дал более 9 тысяч концертов, в том числе в горячих точках.