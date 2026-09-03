2ГИС проанализировал, как за последние 12 месяцев — с августа 2025 по август 2026 года — изменилось количество организаций, которые продают, сдают в прокат и ремонтируют велосипеды и электровелосипеды. Отдельно аналитики геосервиса измерили длину велодорожек в миллионниках и сравнили их с протяжённостью автомобильных дорог.

Точек проката и ремонта становится больше, точек продажи — меньше

Число точек проката велосипедов и электровелосипедов в городах-миллионниках выросло на 26% за последние 12 месяцев — до 911 компаний на август 2026 года.

Рост зафиксирован во всех крупнейших городах. Наибольшее увеличение точек проката — в Уфе (76%),Краснодаре (65%) и Красноярске (57%). В Москве рост составил 4%, в Санкт-Петербурге, где таких точек больше всего, — 16%.

Число точек, предоставляющих услуги по ремонту велосипедов и электровелосипедов, в городах-миллионниках выросло на 12% за последние 12 месяцев — до 1 ,4 тыс. точек на август 2026 года.

Рост наблюдается во всех крупнейших городах. Сильнее всего число таких организаций увеличилось в Красноярске (30%), Волгограде (27%) и Краснодаре (27%). В Москве, где таких организаций больше всего, показатель за год прибавил 6%, в Санкт-Петербурге, — 8%.

Число веломагазинов (за исключением продажи электровелосипедов) в городах-миллионниках сократилось на 38% за последние 12 месяцев — до 1,2 тыс. точек на август 2026 года.

Снижение затронуло почти все города. Меньше всего показатель упал в Ростове-на-Дону (–2%). В остальных миллионниках сокращение заметное: от -25% в Санкт-Петербурге до -54% в Красноярске и Волгограде.

Количество точек продажи электровелосипедов в городах-миллионниках выросло на 14% за последние 12 месяцев — до более 550 точек на август 2026 года.

Быстрее всего рынок растёт в Ростове-на-Дону: количество таких организаций увеличилось почти вдвое (на 94%). Заметный рост также в Омске (89%) и Красноярске (55%). В Москве, где таких точек больше всего, показатель за год снизился на 7%. Небольшое сокращение — в Челябинске (-7%) и Волгограде (-9%).

Протяжённость велодорожек

2ГИС проанализировал протяжённость велодорожек в крупнейших городах на август 2026 года — выделенных полос на проезжей части и дорожек вне её, в парках и вдоль тротуаров, — а также их долю от автомобильных дорог, включая междугородние и федеральные трассы в пределах конкретных городов.

Лидер по протяжённости велодорожек — Москва: более 600 км, что почти втрое больше, чем в Санкт-Петербурге. При этом доля велодорожек от автодорог в столице — 6,9%, примерно такая же в Екатеринбурге (7%), но в столице Урала протяжённость велодорожек заметно меньше московской — 116 км.

В тройку лидеров по доле велодорожек от автодорог также входит Красноярск (4,9%, 44,5 км). Далее следуют Уфа (4,8%, 58 км), Нижний Новгород (4,7%, 63 км), Краснодар и Санкт-Петербург (по 4,4%, 50 и 238 км соответственно).

Наименьшая доля велодорожек от автодорог — в Воронеже (1,3%, 13 км) и Волгограде (1,8%, 22,5 км). Также невысокие показатели у Ростова-на-Дону (2,5%, 25,5 км) и Новосибирска (2,6%, 33 км).

Сезон и продолжительность веломаршрутов

Сезон велопоездок, по данным геосервиса, в городах-миллионниках в 2026 году стартовал в марте: количество маршрутов в этом месяце почти удваивается по сравнению с февралём (+94%). Рост продолжается и в последующие месяцы: в апреле количество маршрутов прибавляет ещё 23%, в мае — 37%, а в июне и июле — пик веломаршрутов за сезон (поэтому прирост к предыдущим месяцам уже не такой значительный, как весной, — около 10%).

Медианная продолжительность веломаршрутов во всех крупнейших городах — 0,95 км. Судя по данным, большинство из них — это поездки пользователей до конкретных точек, например, остановок общественного транспорта, а не прогулочные маршруты.

Поиск на карте

Интерес пользователей к велосипедам растёт. С марта по август 2026 года поиск веломагазинов на картах по всей России вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще ищут и смежные услуги. Точки спортивного проката в 2026 году ищут на картах на 47% чаще, чем годом ранее. Ремонт спортивного инвентаря ищут на 48% чаще.