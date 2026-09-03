В РФ проработают стандарты для перевозок грузов с помощью БПЛА

Стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью беспилотников на малых высотах необходимо разработать уже сейчас. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Хотел бы сегодня сказать и о транспорте будущего, который особенно востребован в Арктике и на Дальнем Востоке. Речь идет об автономных беспилотных системах для наземных, морских, воздушных перевозок, включая отдаленные труднодоступные районы», — сказал Путин.

По словам президента, по мере развития беспилотной авиации небо на малых высотах становится такой же оживленной транспортной артерией, как железные дороги и водные пути, пишут "Известия".