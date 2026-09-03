В Тольятти работник получил 950 тысяч рублей после травмы на производстве

Прокуратура Автозаводского района Тольятти защитила права слесаря-сборщика, который получил тяжелую травму во время работы на строительном объекте.

В августе 2025 года мужчина выполнял монтаж металлоконструкций на втором этаже строящегося здания и упал в технологический проем, который не был огражден. Кроме того, на объекте отсутствовало безопасное место для крепления при подъеме на высоту.

В результате падения работник получил компрессионный закрытый перелом первого поясничного позвонка. Проверка показала, что причиной происшествия стали нарушения работодателем требований охраны труда.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил требования ведомства и обязал предприятие выплатить слесарю-сборщику 950 тысяч рублей.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, пишет Самара-МК.