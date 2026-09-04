кинельские огнеборцы успешно ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров

3 сентября в 21 час 58 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в городе Кинель на улице 4 Ямская горит частный дом.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 100 квадратных метров.

В 22 часа 16 минут пожар был локализован, в 22 часа 48 минут – объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара участвовали 13 человек личного состава, задействованы 3 пожарных автомобиля.

На борьбу с огнем поданы 3 ствола «Б» и создано одно звено газодымозащитной службы.

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.